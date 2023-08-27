Азербайджан направил России ноту протеста из-за мероприятия в Екатеринбурге

Посольство Азербайджана в России направило в МИД РФ ноту протеста, сообщило информационное агентство Report со ссылкой на диппредставительство. Причиной называется мероприятие по случаю 30-летия со дня образования Талыш-Муганской Автономной Республики. Его провели в Екатеринбурге 7 августа.

Ввиду проведения данного мероприятия, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, посольством была направлена в МИД России нота протеста, — говорится в сообщении.

Проведение подобного мероприятия назвали провокационным шагом. По словам дипломатов, присутствие на нем председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимо. Таким образом политик пропагандирует сепаратизм, что идет может повлечь за собой негативные последствия для сотрудничества России и Азербайджана, говорится в сообщении.

В дипведомстве призвали принять безотлагательные меры как в отношении Володина, так и в отношении организаторов праздника. В посольстве добавили, что ожидают скорейшего ответа российской стороны.