Римский Колизей очистят от крыс

Администрация Рима объявила о начале "специального вмешательства" по устранению полчищ крыс, атаковавших одну из самых посещаемых достопримечательностей "вечного города", Колизей.

Власти спохватились после того, как туристы разместили в социальных сетях фотографии грызунов, вольготно разгуливающих близ амфитеатра. По предварительным данным, в настоящий момент в Риме насчитывается около 7 миллионов крыс - по 2,5 особи на каждого жителя.

Руководитель городской службы по сбору мусора Сабрина Альфонси пояснила, что на следующей неделе службы зачистят от крыс зеленые зоны, прилегающие к археологическому парку, дорожные желоба и канализацию, а затем расставят там ловушки.