Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии возросло
В больнице города Креведия скончался второй пострадавший при взрывах на АЗС, рассказал глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат. Об этом пишет RT.
Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в городе Креведия уезда Дымбовица, который находится в 13 км от Бухареста. Пострадали 57 человек.
Чиновник отметил, что первый погибший мужчина скончался от сердечного приступа во время катастрофы.
Он уточнил, что у второго пострадавшего были ожоги 95% поверхности тела. Медики не смогли спасти ему жизнь.
Ранее сообщалось, что 14 августа на АЗС в Махачкале произошел сильный взрыв. В результате погибло 35 человек, ещё 47 пострадали.
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