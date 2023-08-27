Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии возросло

В больнице города Креведия скончался второй пострадавший при взрывах на АЗС, рассказал глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат. Об этом пишет RT.

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в городе Креведия уезда Дымбовица, который находится в 13 км от Бухареста. Пострадали 57 человек.

Чиновник отметил, что первый погибший мужчина скончался от сердечного приступа во время катастрофы.

Он уточнил, что у второго пострадавшего были ожоги 95% поверхности тела. Медики не смогли спасти ему жизнь.