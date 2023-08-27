Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди пообещал остановить поставки Киеву снарядов с обедненным ураном. Так он прокомментировал статью Марии Захаровой в «Комсомольской правде».

Кеннеди отметил, что «Запад уничтожает Украину ради ее спасения» и назвал статью Захаровой отрезвляющей.

«Излишне говорить, что став президентом я положу конец этой беспечной и негуманной политике», - заявил Роберт Кеннеди-младший.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в своей статье, как западные снаряды с обедненным ураном превращают украинские земли в непригодные для жизни территории.

Она указала, что «использовать обедненный уран в качестве бронебойного оружия придумали еще нацисты». Использование НАТО таких боеприпасов в Югославии оказалось «бесчеловечным экспериментом».