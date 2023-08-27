Шольц признал наличие проблем в экономике Германии из -за санкций против России
Экономика Германии начала слабеть из-за зависимости от экспорта, санкций против России и ухудшения геополитической обстановки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на признание Олафа Шольца и данные независимой аналитики.
Bloomberg пишет, что на протяжении десятилетий ФРГ была двигателем экономического роста Европы. Однако сегодняшние аналитические данные не могут развеять опасения, что вероятен «затяжной период её слабости».
Германия — единственная крупная страна, объем производства которой, по прогнозам, сократится в 2023 году.
Это уже признают власти ФРГ.
«Текущий рост является неудовлетворительным», - сказал канцлер Олаф Шольц.
Он добавил, что Германия ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта.
Шольц отверг заявления критиков о том, что проблемы Германии усугубляются нежеланием его правительства увеличивать госдолг.
«Я не уверен, что Евросоюз действительно думает, что нам следует брать на себя больше долгов», - сказал он.
По его словам, Берлин в последние годы уже увеличил свой долг на сотни миллиардов евро. Это понадобилось, чтобы пережить пандемию, смягчить последствия конфликта на Украине и справиться со скачком цен на энергоносители после антироссийских санкций.
Шольц также отверг призывы субсидировать цены на электроэнергию для крупного бизнеса. К этому шагу призывали некоторые немецкие законодатели.
Комментарии Шольца прозвучали на следующий день после того, как данные показали, что Германия снова пострадала в августе, несмотря на то, что экономике удалось выйти из рецессии во втором квартале.
В частности, индекс IFO (индекс делового доверия или климата) упал до 85,7 с 87,4 в предыдущем месяце.