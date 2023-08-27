Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы"
Китай отказал в визите японскому высокопоставленному политику из-за «текущей ситуации в японо-китайских отношениях». Одной из причин мог стать сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Об этом сообщает издание Nikkei.
Председатель японской партии Комэйто, (партнер коалиционного правительства), отложил свой запланированный визит в Китай по просьбе Пекина.
Нацуо Ямагути планировал посетить КНР 28-30 августа. Он намеревался встретиться с председателем Си Цзиньпином и передать ему личное письмо премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Однако в субботу китайская сторона проинформировала японского политика, что «время неподходящее, учитывая текущую ситуацию в японо-китайских отношениях».
Nikkei приводит две возможные причины демарша со стороны Пекина.
Япония в четверг начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с АЭС Фукусима в Тихий океан, несмотря на возражения как внутри страны, так и за рубежом. В частности, Китай решительно осудил данный шаг Токио и ввёл запрет на все морские продукты из Японии.
Кроме того, лидеры США, Японии и Южной Кореи встретились на прошлой неделе и договорились об углублении военного и экономического сотрудничества. Они также выступили с решительным совместным осуждением «опасного и агрессивного поведения» Китая в Южно-Китайском море.
Японская партия Комэйто надеется «скорректировать подходящее время визита в будущем».
Комэйто (Партия чистой политики) – правоцентристская политическая партия Японии. Партия придерживается пацифистского курса, выступает против использования ядерного оружия и военных конфликтов.