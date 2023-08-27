Глава японской партии отложил визит в Китай из-за "Фукусимы"

Китай отказал в визите японскому высокопоставленному политику из-за «текущей ситуации в японо-китайских отношениях». Одной из причин мог стать сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Об этом сообщает издание Nikkei.

Председатель японской партии Комэйто, (партнер коалиционного правительства), отложил свой запланированный визит в Китай по просьбе Пекина.

Нацуо Ямагути планировал посетить КНР 28-30 августа. Он намеревался встретиться с председателем Си Цзиньпином и передать ему личное письмо премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Однако в субботу китайская сторона проинформировала японского политика, что «время неподходящее, учитывая текущую ситуацию в японо-китайских отношениях».

Nikkei приводит две возможные причины демарша со стороны Пекина.

Япония в четверг начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с АЭС Фукусима в Тихий океан, несмотря на возражения как внутри страны, так и за рубежом. В частности, Китай решительно осудил данный шаг Токио и ввёл запрет на все морские продукты из Японии.

Кроме того, лидеры США, Японии и Южной Кореи встретились на прошлой неделе и договорились об углублении военного и экономического сотрудничества. Они также выступили с решительным совместным осуждением «опасного и агрессивного поведения» Китая в Южно-Китайском море.

Японская партия Комэйто надеется «скорректировать подходящее время визита в будущем».