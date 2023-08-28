Франция выплатит фермерам 200 миллионов евро за уничтожение вина

В связи с падением продаж вин Франции власти страны приняли решение уничтожать продукцию. Излишки напитка перегонят в этанол, чтобы в дальнейшем производить парфюмерию или водно-спиртовые гели, часть виноградников вырубят, а фермерам выделят 200 миллионов евро в рамках программы поддержки, предусматривающей уничтожение алкоголя. Об этом сообщает издание Financial Times.

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Французский винный рынок столкнулся с падением продаж внутри страны и в Китае, а также с высокой конкуренцией на внешних рынках. Правительство предусмотрело компенсации за вырубку виноградников. На это уже согласились порядка тысячи виноделов в Бордо. С их разрешения будут уничтожены 9,2 тысячи гектара виноградных лоз, что составляет восемь процентов от всей площади выращивания в регионе.

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Власти принимают подобные меры, чтобы остановить падение цен и помочь изготовителям вина найти новые источники дохода. Им следует адаптировать производство под «требования завтрашнего дня» и привыкнуть к изменениям в потребительских предпочтениях, заявил министр сельского хозяйства Марк Фесно.

По мнению изготовителей напитка, профицит вина в текущем году составит три миллиона гектолитров, доля невостребованной продукции — семь процентов от общего объема, произведенного в 2022 году.

Исследование Kantar показало, что потребление красного вина во Франции за последние 10 лет уменьшилось на 32 процента. Наиболее резкий спад при этом наблюдается у молодых людей. Они предпочитают либо пить пиво и крепкие спиртные напитки, либо не употреблять алкоголь вовсе.

Помимо тенденции предпочтения других видов алкоголя, винная отрасль также пострадала от закрытия ресторанов и баров по всему миру в период пандемии коронавируса. Кроме того, потребители начали сокращать свои расходы на второстепенные товары на фоне роста цен на энергоносители, топливо и основные продукты, передает РБК.