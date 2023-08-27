Al Binaa: проект НАТО по нанесению поражения России потерпел крах
Обозреватель Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни выразил мнение, что проект Запада по нанесению России стратегического поражения потерпел провал.
По его словам, «американо-натовская колониальная ось» начала приближаться к «признанию реалий» украинского Майдана.
Кроме того, обозреватель добавил, что военный проигрыш США и НАТО «будет превосходить все поражения», нанесённые мировым империям с момента существования государства поселенцев в Северной Америке до настоящего времени.
При этом бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил, что Россия и США могут сблизиться после конфликта на Украине.
В Proletären, в свою очередь, отметили, что обещанные Украине F-16 лишь затянут конфликт.