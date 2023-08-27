Мнангагва переизбрался на второй срок на президентских выборах в Зимбабве

Действующий зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва переизбран на новый срок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии страны.

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"Мнангагва победил на президентских выборах", - указывается в публикации.

Согласно данным избиркома, политик набрал 52,6% голосов. Его основной соперник, лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиса получил 44% голосов избирателей. Как сообщается в материале, многие ожидали, что действующий глава государства будет избран на второй срок.