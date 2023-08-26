Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрывы произошли вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинское издание «Страна».

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Других подробностей не приводится. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

24 августа взрыв произошел в Запорожье на фоне воздушной тревоги.

До этого в городах Измаил и Рени на Украине произошли взрывы.

14 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что после взрывов в городе произошли пожары.