"Страна": взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Взрывы произошли вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинское издание «Страна».
Других подробностей не приводится. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
24 августа взрыв произошел в Запорожье на фоне воздушной тревоги.
До этого в городах Измаил и Рени на Украине произошли взрывы.
14 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что после взрывов в городе произошли пожары.
12 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue works, что Украина может лишиться Одессы из-за неспособности вооруженных сил страны продолжать военные действия в полном объеме. По его мнению, с каждым днем «значительно снижаются» шансы на то, что Украина удержит контроль над этим городом.
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