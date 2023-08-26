Найденные в поезде в Швейцарии 120 слитков золота передадут МККК

Найденные в швейцарском поезде 120 слитков золота передадут Красному Кресту. Об этом сообщила прокуратура Люцерна, передает ТАСС.

В надзорном ведомстве пояснили, что владельца слитков установить не удалось, а золото не было задействовано в каких-либо криминальных делах.

Драгоценный металл находился в посылке, адресованной Международному комитету Красного Креста (МККК). Поэтому, как заявили в прокуратуре, «можно предположить, что неизвестный владелец хотел передать золото этой организации».

В итоге слитки передали МККК как «первоначальному получателю».

Представители Красного Креста выразили благодарность за «великодушный вклад». Дар направят на помощь людям, пострадавшим от войн и насилия. При этом в организации отметили, что предпочитают «более классические пути для получения пожертвований».

Пакет со 120 золотыми слитками (общий вес 3,732 кг) нашёл в октябре 2019 года проводник поезда, следовавшего из Санкт-Галлена в Люцерн. На упаковке был указан получатель ценностей - МККК. На слитках имелись логотипы и серийные номера.

Расследование не дало результата, владельца золотых слитков не нашли. Силовики выяснили, что никакого уголовного преступления совершено не было. Дело закрыли.

Весной 2023 года Красный Крест столкнулся с уменьшением финансирования и заявил, что сократит около 1,8 тысяч сотрудников, а также закроет 26 из 350 офисов.