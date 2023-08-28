Турция пытается организовать переговоры с РФ по зерновой сделке

Турция и ООН прорабатывают конкретные предложения по организации встречи по зерновой сделке с технической делегацией России . Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий источник.

"Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", — заявил турецкий дипломат, участвующий в процессе. До этого WSJ писало, что выход России и зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна. 22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки, ее участие было приостановлено 18 июля. 17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше. В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.