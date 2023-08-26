В Канаде эвакуируют целый город

В Канаде из-за мощных лесных пожаров жителям города Хей-Ривер предписано эвакуироваться из населенного пункта. Людям велели отправиться в местный аэропорт и ждать дальнейших указаний, сообщает Reuters.

«Любой, кто остается в Хей-Ривере, делает это на свой страх и риск», - заявило в минувшую пятницу правительство Северо-Западных территорий.

В этом году Канада столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами. На днях в стране насчитывалось более тысячи очагов.