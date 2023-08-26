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В Канаде из-за мощных лесных пожаров эвакуируют целый город

В Канаде из-за мощных лесных пожаров жителям города Хей-Ривер предписано эвакуироваться из населенного пункта. Людям велели отправиться в местный аэропорт и ждать дальнейших указаний, сообщает Reuters.

В Канаде эвакуируют целый город
© globallookpress.com

«Любой, кто остается в Хей-Ривере, делает это на свой страх и риск», - заявило в минувшую пятницу правительство Северо-Западных территорий.

В этом году Канада столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами. На днях в стране насчитывалось более тысячи очагов.

Напомним, ранее мощные лесные пожары охватили американский штат Гавайи. Жертвами стихии стали 89 человек. Уничтожены 2 170 строений, среди них 86% жилых зданий.