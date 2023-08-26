Мятежники в Нигере потребовали от посла Германии покинуть страну

Лидеры мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, потребовали от посла ФРГ в Ниамее покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на письмо МИД Нигера, находящегося под контролем мятежников, пишет ТАСС.

Как уточнили в МИД, меры принимаются из-за отказа Германии ответить на приглашение ведомства для беседы, а также действий дипломатов, «противоречащих интересам страны».

«Власти решили отозвать одобрение кандидатуры Оливье Шнакенберга и попросили его покинуть территорию Нигера в течение 48 часов», — уточнил источник.