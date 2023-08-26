Мятежники в Нигере потребовали от посла США покинуть страну

Мятежники в Нигере потребовали от посла США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон покинуть территорию государства в течение 48 часов, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Фитцгиббон прибыла в столицу Нигера Ниамей 19 августа, однако, как заявлял Госдеп, она не будет вручать верительные грамоты.

Ранее требование покинуть страну было предъявлено послам из Франции, Германии и Нигерии.