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Мятежники в Нигере потребовали от посла США покинуть страну

Мятежники в Нигере потребовали от посла США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон покинуть территорию государства в течение 48 часов, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

Мятежники в Нигере потребовали от посла США покинуть страну
© ТАСС

Отмечается, что Фитцгиббон прибыла в столицу Нигера Ниамей 19 августа, однако, как заявлял Госдеп, она не будет вручать верительные грамоты.

Мятежники в Нигере потребовали от посла Германии покинуть страну

Ранее требование покинуть страну было предъявлено послам из Франции, Германии и Нигерии.

Также сообщалось, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум отказался от операции Франции по его освобождению в начале переворота. Отмечается, что он рассчитывал на успех в переговорах с мятежниками, из-за чего отказался от идеи с силовым освобождением.

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