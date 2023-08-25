В Британии нашли оригинальный эскиз «Винни-Пуха»

В подвале букиниста в Великобритании был обнаружен оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна “Винни-Пух”, сообщает газета Times в пятницу.
Подлинная версия знаменитой сцены, где Винни-Пух и Пятачок идут в закат, обсуждая завтрак и будущие события, была обернута в старое чайное полотенце и находилась в подвале букиниста все эти годы. Это изображение хорошо известно многим, но оригиналы встречаются редко, поэтому находка является особенной.
В исследовании отмечается, что это не первоначальный эскиз, который был нарисован для книжного издания 1920-х годов, а иллюстрация, воссозданная рукой Шепарда.
В статье сообщается, что до сих пор был продан только один рисунок с этой сценой, который был оригиналом и был приобретен за 220 тысяч долларов в прошлом году (примерно за 170 тысяч фунтов стерлингов).
Обнаруженный рисунок будет выставлен на аукцион. Издание цитирует слова представителя Dominic Winter Auctioneers, Криса Олбери, который назва оценочную стоимость в интервале от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов, считая ее привлекательной.