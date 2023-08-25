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Заявления Пескова на брифинге с журналистами: главное

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что перед публикацией итогов расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина сначала выполнят все необходимые экспертизы, передает РИА Новости.

«Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая», - подчеркнул представитель Кремля.

В деле о взрывах на «Северных потоках» увидели украинский след

В деле о взрывах на «Северных потоках» следы ведут на Украину, а доказательств вины России нет. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, одновременно сообщили немецкие издания Spiegel и ZDF.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал разрушение газопроводов беспрецедентным и отметил, что оценить сроки их восстановления пока невозможно.

В ЕС высказались о переговорах об обмене активами с Россией

Еврокомиссия не осведомлена о предложении об обмене замороженными активами с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЕК.

«Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведется», — подчеркнула она.

Муж премьера Эстонии продаст акции связанной с Россией компании

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик на фоне разгоревшегося политического скандала заявил о том, что продаст все акции транспортной компании Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

ФСБ задержала участников ячейки исламистов в Крыму

В Крыму задержаны шесть участников ячейки запрещенной в России международной организации «Хизб ут-Тахрир», которые распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и осуществляли вербовку. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту идут по графику. Об этом сообщает «Прайм».

«То есть мы настроены к 15 сентября открыть восстановленную разрушенную (ранее) часть моста», - рассказал вице-премьер.

ОАЭ выдадут России экс-банкира Кременевского

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Объединенные Арабские Эмираты выдадут по требованию России экс-сотрудника банка Игоря Кременевского, обвиняемого в мошенничестве на 150 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня Генпрокуратура РФ.

Следствие попросило продлить арест Треповой

Следствие ходатайствовало о продлении до зимы срока ареста Дарьи Треповой – обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом пишет РИА Новости.

В Роскосмосе отказались ставить «на стоп» освоение Луны

В Роскосмосе рассмотрят возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС. Глава Роскосмоса Юрий Борисов 25 августа встретился с разработчиками станции «Луна-25» в НПО имени Лавочкина. На встрече обсудили возможные причины неудачи миссии и перспективы российской лунной программы.

Российский союз автостраховщиков: средняя выплата по ОСАГО рекордно выросла