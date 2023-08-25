Бывший президент Франции Николя Саркози и 12 его сторонников предстанут перед судом в 2025 году по обвинению в коррупции и незаконном финансировании президентской кампании от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Reuters.

«Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в 2025 году по обвинению в коррупции и незаконном финансировании Ливией его успешной президентской кампании в 2007 году», — говорится в тексте.

Экс-лидеру грозит до десяти лет тюрьмы. Также перед судом по тем же обвинениям предстанут 12 сторонников Саркози, в том числе его бывшая правая рука Клод Геан, глава отдела финансирования его кампании в 2007 году Эрик Верт и экс-глава МВД Брис Ортефе.