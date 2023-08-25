В деле о взрывах на «Северных потоках» следы ведут на Украину, а доказательств вины России нет. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, одновременно сообщили немецкие издания Spiegel и ZDF.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал разрушение газопроводов беспрецедентным и отметил, что оценить сроки их восстановления пока невозможно.

В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования, отказав России в участии в нем. При этом экс - госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в беседе в пранкерами, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина. В разговоре с Киссинджером российские пранкеры представились украинским президентом Владимиром Зеленским.

Немецкие издания со ссылкой на осведомленные источники отмечают, что «появляется все больше свидетельств того, что за взрывами трубопроводов «Северный поток» могут стоять преступники, связанные с Украиной».

В частности, по данным СМИ, в центре внимания следователей находятся пассажиры парусной яхты «Андромеда», при обыске которой были найдены следы взрывчатки.

«Эта группа находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывали технические данные, которые смогли оценить следователи», - говорится в статье ZDF.

Эксперты в свою очередь отметили, что для взрыва потребовалось бы не менее 40 кг взрывчатки, которая могла быть взята «из государственных источников, из военных запасов».