"В Киеве у меня был долгий, прямой разговор с Зеленским, и я думаю, что настало время поговорить о том, как построить мир. Я абсолютно согласна с Папой Франциском, даже если я не могу сделать публичное заявление о наличии конкретного мирного плана. Я по-прежнему убеждена, что сейчас мы ближе к осуществлению этого плана, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт, четыре месяца назад, но большего я сказать не могу", - добавила Новак.