В Южной Осетии заявили о готовности вступить в состав России

Президент Южной Осетии высказался о развитии интеграционных процессов с РФ
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил о готовности государства развивать интеграционные процессы с Россией вплоть до вступления в состав страны. Соответствующее заявление он сделал на совместной с президентом Абхазии Асланом Бжанией встрече в Горках с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, передает Sputnik «Южная Осетия».
В пятницу, в преддверии 15-летия судьбоносной даты Медведев встретился в Москве с президентами Абхазии и Южной Осетии.
«Я хочу вас заверить, уважаемый Дмитрий Анатольевич, что мы и сегодня готовы развивать интеграционные процессы с Российской Федерацией вплоть до вступления в состав РФ», - подчеркнул Гаглоев.
Ранее государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов рассказал РИА Новости о готовности республики присоединиться к Союзному государству.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов ранее заявил «Известиям», что каждое небольшое государство хочет найти для себя наиболее комфортный центр притяжения. И в этом отношении для Южной Осетии таким центром является Москва, указал он.