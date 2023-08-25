В Южной Осетии заявили о готовности вступить в состав России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил о готовности государства развивать интеграционные процессы с Россией вплоть до вступления в состав страны. Соответствующее заявление он сделал на совместной с президентом Абхазии Асланом Бжанией встрече в Горках с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, передает Sputnik «Южная Осетия».

В пятницу, в преддверии 15-летия судьбоносной даты Медведев встретился в Москве с президентами Абхазии и Южной Осетии.

«Я хочу вас заверить, уважаемый Дмитрий Анатольевич, что мы и сегодня готовы развивать интеграционные процессы с Российской Федерацией вплоть до вступления в состав РФ», - подчеркнул Гаглоев.

Ранее государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов рассказал РИА Новости о готовности республики присоединиться к Союзному государству.