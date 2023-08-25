Обзор иноСМИ: «ужас» польской журналистки от близости РФ и на что надеялась Бербок

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Нигер пригрозил разместить у себя военных Мали и Буркина-Фасо

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Захватившие власть в Нигере военные разрешили вооруженным силам Мали и Буркина-Фасо зайти на территорию страны в случае нападения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление стран.

Агентство назвало это возможным признаком того, что военные-мятежники планируют продолжать сопротивление давлению, оказываемому на них на региональном уровне. Главный западноафриканский блок ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) пытается вести переговоры с лидерами переворота, но предупреждает, что отправит войска в Нигер для восстановления конституционного порядка, если дипломатические усилия потерпят неудачу. Любая эскалация может привести к дальнейшей дестабилизации раздираемого повстанцами региона, поскольку соседи Нигера - Мали и Буркина-Фасо - заявили, что поддержат страну в любом конфликте с ЭКОВАС, подчеркивает Reuters.

«На что надеялись?»: немцы о разочарованной санкциями против России Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок (партия «Зеленые) заявила в интервью журналисту Штефану Ламби, что разочарована слабым влиянием санкций на экономику России. Министр отметила, что экономические санкции должны иметь экономический эффект, но в случае с Россией это не сработало, так как «логика демократий не работает в автократиях».

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали Бербок, сообщает РИА Новости. Пользователь под ником Amstein отметил, что министр, «полностью игнорируя свои возможности и сколько-нибудь разумно реалистичную внешнеполитическую перспективу, хотела «разрушить экономику России».

«Я бы сказал, что «зеленая» логика не работает, где бы вы ни находились во Вселенной», - ответил Stephan B на слова Бербок о логике демократий и автократий.

Katrin M. отметила, что простые немцы, в отличие от Бербок, «ни на что не надеялись», а с санкциями «вышло так же плохо, как и прогнозировалось».

«Историческая веха»: в Китае оценили расширение БРИКС

Страны БРИКС по итогам саммита приветствовали шестерых новых членов с трех разных континентов, что ознаменовало историческую веху, которая подчеркнула солидарность БРИКС и развивающихся стран и решимость работать вместе ради лучшего будущего,

заявили опрошенные китайским изданием Global Times чиновники и эксперты. По их мнению, расширение БРИКС сыграет положительную роль в формировании более равноправного и справедливого мирового порядка.

Эксперты считают, что с присоединением к БРИКС крупных производителей нефти - Саудовской Аравии и Ирана - торговля нефтью «легко пройдет дедолларизацию», что беспокоит Запад. Лидеры стран БРИКС уже поручили министерствам финансов и центральным банкам своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют.

Польскую журналистку «ужаснула» близость к России в Эстонии

Журналистка польского издания Onet Барбара Куза-Тарковска

посетила «самый русский город» Эстонии - Нарву - и поделилась своими впечатлениями.

«Стоя на смотровой площадке в Нарве, с которой видна граница между странами, я ожидала, что испытаю ужас. Россия была всего в нескольких метрах от меня. Но я испытала огромное облегчение, так как была на стороне Европейского Союза, где царят свобода слова и демократия», - рассказала Куза-Тарковска.

«Настоящий момент ужаса» для нее наступил, когда она посмотрела в телефон и увидела на экране сообщение «Добро пожаловать в Россию» от сотового оператора. Журналистка отметила, что по городской набережной спокойно прогуливаются семьи с детьми «и тот факт, что Россия находится всего за рекой, их, кажется, совершенно не интересует».

Глава федерации испанского футбола уволится после поцелуя футболистки

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес уйдет в отставку после того, как поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо,

сообщает COPE. Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы испанской национальной команды в финале женского чемпионата мира. Футболистка призвала принять меры в его отношении, подчеркнув, что сборная-чемпион мира должна быть представлена фигурами, продвигающими ценности равенства и уважения.