Президент Боливии планирует посетить Россию
Президент Боливии Луис Арсе не исключил того, что совершит визит в Россию в 2024 году, передает РИА Новости.
Он уточнил, что ранее у него состоялись телефонные разговоры с президентом Владимиром Путиным. Как уточнил глава Боливии, российский лидер пригласил его посетить РФ.
«Нам бы хотелось это сделать. Нужно сопоставить повестки (работы)», - подчеркнул он.
При этом, как уточнил Арсе, реализовать инициативу, вероятно, удастся в следующем году.
Он также обратил внимание на то, что две страны продолжают развивать сотрудничество в части ядерной медицины в рамках строительства центра ядерных исследований, а также в сфере лития. Президент Боливии подчеркнул, что в последние три года стороны продвигаются достаточно быстро.
Арсе отметил, что страна рассчитывает на
дальнейшее увеличение числа проектов, которые реализуются при сотрудничестве двух стран.
Ранее министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта сообщил об официальном желании страны присоединиться к группе БРИКС.