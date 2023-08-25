Президент Боливии планирует посетить Россию

Президент Боливии Луис Арсе не исключил того, что совершит визит в Россию в 2024 году, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ранее у него состоялись телефонные разговоры с президентом Владимиром Путиным. Как уточнил глава Боливии, российский лидер пригласил его посетить РФ.

«Нам бы хотелось это сделать. Нужно сопоставить повестки (работы)», - подчеркнул он.

При этом, как уточнил Арсе, реализовать инициативу, вероятно, удастся в следующем году.

Он также обратил внимание на то, что две страны продолжают развивать сотрудничество в части ядерной медицины в рамках строительства центра ядерных исследований, а также в сфере лития. Президент Боливии подчеркнул, что в последние три года стороны продвигаются достаточно быстро.

Арсе отметил, что страна рассчитывает на

дальнейшее увеличение числа проектов, которые реализуются при сотрудничестве двух стран.