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Штаб-квартиру ООН открыли после проблем с безопасностью

Штаб-квартиру ООН в Женеве вновь открыли после решения вопроса с безопасностью. Об этом заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, сообщает Reuters.

Штаб-квартиру ООН открыли после проблем с безопасностью
© Lenta.ru

«Вопрос, касающийся Дворца Наций, теперь разрешен. Все пункты доступа открыты», — сказала она.

При этом Веллуччи не уточнила, с какой проблемой было связано закрытие штаб-квартиры всемирной организации.

Ранее штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности. По данным службы информации Дворца Наций, этот вопрос активно расследовался службой безопасности ООН.

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