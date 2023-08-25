Штаб-квартиру ООН открыли после проблем с безопасностью

Штаб-квартиру ООН в Женеве вновь открыли после решения вопроса с безопасностью. Об этом заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, сообщает Reuters.

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«Вопрос, касающийся Дворца Наций, теперь разрешен. Все пункты доступа открыты», — сказала она.

При этом Веллуччи не уточнила, с какой проблемой было связано закрытие штаб-квартиры всемирной организации.