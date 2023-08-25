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Сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

Сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины
© Shutterstoke

«Тревога уже по всей Украине», — указывается в материале.

Согласно информации издания, причиной сигналов тревоги стал взлет истребителя МиГ-31К, который потенциально несет сверхзвуковую ракету «Кинжал».

По данным издания, сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Утром 25 августа в Одессе раздались взрывы, после этого воздушную тревогу отменили.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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