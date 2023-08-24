Трамп сам явится в тюрьму, чтобы сдаться властям

Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск 25 августа) явится в тюрьму в штате Джорджия, чтобы сдаться властям в связи с делом в отношении него о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, передает телеканал CNN.

CNN также сообщил, что лидер движения «Черные голоса за Трампа» Харрисон Флойд, обвиненный в подрывной деятельности на выборах в Джорджии, сдался в тюрьме округа Фултон. Помимо него, властям сдался бывший глава аппарата Белого дома во время президентства Трампа Марк Медоуз. Он также явился в тюрьму округа Фултон. Медоузу предъявлено обвинение в двух преступлениях: в нарушении закона о борьбе с рэкетом и в подстрекательстве государственного служащего к нарушению присяги.