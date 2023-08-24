Умер сын Пабло Пикассо

Франко-испанский предприниматель, сын знаменитого художника Пабло Пикассо Клод Руис-Пикассо умер на 77-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката Жан-Жака Нойера.

"Он умер в Швейцарии в возрасте 76 лет", - отметил Нойер, не уточнив причину смерти.

Руис-Пикассо с 1989 по 2023 годы управлял наследием своего отца, распоряжался авторскими правами, связанными с художником и его работами. В июле текущего года он передал дела своей сестре Паломе Пикассо - французскому модельеру и предпринимателю.

У Пабло Пикассо было четверо детей: старший сын Пауло (1921-1975), матерью которого была русская балерина Ольга Хохлова, Майя (1935-2022) - дочь художника от французской модели Марии-Терезы Вальтер, а также Клод и Палома, родившиеся в годы его союза с французской художницей Франсуазой Жило.