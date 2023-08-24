Минск надеется, что его заявка на членство в БРИКС будет принята

Минск надеется на одобрение своей заявки на вступление в БРИКС, заявил глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеемся, что заявка Белоруссии будет позитивно рассмотрена и принята», — сказал министр на саммите БРИКС.

Алейник утверждает, что республике есть что предложить объединению.

«Мы готовы активно работать по всем пунктам его повестки», — указал глава белорусского МИД.

По его мнению, о привлекательности организации в регионе и во всем мире говорит растущее число заявок на вступление, а в Белоруссии поддерживают хороший уровень двусторонних взаимоотношений со всеми странами-участницами БРИКС.

До этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз говорил, что впервые направит свою делегацию на мероприятия саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).