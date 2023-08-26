МИД Украины назвал «неприемлемым» запрет ввоза зерна странами ЕС

В Киеве обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия просят продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года. Также страны поддержали доплаты к транзиту украинского зерна через страны Евросоюза и требуют, чтобы в список таких продуктов можно было включать другие продукты, кроме зерна.