Мировые СМИ прокомментировали итоги саммита БРИКС в ЮАР

Обозреватели влиятельных мировых СМИ опубликовали в своих изданиях ряд статей об итогах саммита БРИКС в ЮАР. По их мнению, организация бросила вызов доминированию Соединенных Штатов и «Большой семерки» (G7) на мировой арене, пишет РИА «Новости».

Саммит экономического сообщества Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. По мнению экспертов, важнейшим итогом встречи является принятие решения о расширении организации - в нее официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

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Вызов коллективному Западу

Это решение, по мнению колумнистов западных изданий, показало, что БРИКС намеревается бросить вызов доминированию таких крупных площадок, как G7 и Всемирный банк.

В частности, этот аспект отметили журналисты New York Times (США), Dagens Industri (Швеция) и Euractiv (ЕС).

По оценке журнала Newsweek, Пекин и Москва использовали ежегодную встречу как возможность нанести удар по Соединенным Штатам, представив страну как державу-гегемона, не желающую конкурировать с новыми силами на планете.

Успех КНР и России

Аналитики Wall Street Journal и Financial Times полагают, что расширение экономического сообщества является победой Пекина и Москвы. Они добавили, что именно Китай и Россия стремились и стремятся расширить блок, сделать его противовесом Западу.

Раскол блока

Эксперты Frankfurter Allgemeine Zeitung и Wall Street Journal считают, что дальнейшее расширение БРИКС приведет к расколу и развалу организации. В частности, оно негативно отразится на процессе принятия решений в блоке.

Кроме того, напоминают аналитики, между странами, уже входящими в блок, есть существенные противоречия. Принятие в него новых членов, у которых также есть разногласия, не усилит БРИКС, а, наоборот, ослабит.

«Спасательный круг»

Обозреватель Джамаль аль-Кашки в статье для газеты «Аш-Шарк Аль-Аусат» полагает, что страны БРИКС создали новый полюс, далекий от идей политолога Фрэнсиса Фукуямы или экс-советника президента США Збигнева Бжезинского об однополярном мире.