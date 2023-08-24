Певца Тото Кутуньо похоронили под песню l’Italiano

Похороны певца Тото Кутуньо прошли в миланской базилики (религиозное здание — прим. URA.RU) Санти-Нерео-эд-Акиллео. Артиста провожали сотни людей аплодисментами под его самую известную песню l’Italiano. Об этом сообщило итальянское издание Leggo.

«Сотни поклонников певца и автора песен долго аплодировали и пели l’Italiano», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пространства базилики не хватило для всех желающих попрощаться с Кутуньо.