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Певца Тото Кутуньо похоронили под песню l’Italiano

Похороны певца Тото Кутуньо прошли в миланской базилики (религиозное здание — прим. URA.RU) Санти-Нерео-эд-Акиллео. Артиста провожали сотни людей аплодисментами под его самую известную песню l’Italiano. Об этом сообщило итальянское издание Leggo.

«Сотни поклонников певца и автора песен долго аплодировали и пели l’Italiano», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пространства базилики не хватило для всех желающих попрощаться с Кутуньо.

Ранее сообщалось, что Тото Кутуньо ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Ему было 80 лет. Менеджер певца и композитора Данило Манкузо сообщил, что Кутуньо долго болел, передают «Дни.ру».