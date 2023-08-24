В БРИКС в 2024 году войдут шесть новых стран

"Пять стран БРИКС достигли соглашения касательно руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС <...>. Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения, за которой последуют и другие фазы [расширения объединения]", - заявил он.