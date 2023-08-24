На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

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Подземные толчки зафиксировали в 08:35 по местному времени (совпадает с мск). Очаг сотрясений залегал на глубине 7 км.

Напомним, что прошлое землетрясение магнитудой 4,7 произошло 22 августа в турецкой провинции Кайсери. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,06 км.

Напомним, что 6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях и соседних государствах. Жертвами происшествия стали более 55 тысяч человек.