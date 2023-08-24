Проговорившийся об Украине Шольц вызвал ярость в Германии

Глава немецкого правительства Олаф Шольц не имеет права оскорблять противников поддержки Украины и сторонников урегулирования конфликта, сообщает Berliner Zeitung.

Как пишет издание, канцлеру повезло, что люди не воспринимают его слишком серьезно. В противном случае «его нынешняя оплошность давно бы влетела ему в копеечку». Бестактность Шольца во время выступления в Мюнхене, где он назвал «падшими ангелами из ада» сторонников установления мира на Украине, неприемлема для такого должностного лица, говорится в статье.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер справедливо указывал на раскол в обществе, «а канцлер потворствует ему, или как это понимать?», — сказано в материале. При этом Шольц не раз позволял себе неуважительно общаться с гражданами, и кто-то «должен положить этому конец» и ясно дать понять главе правительства Германии, что он не приобретет себе друзей с такими публичными оскорблениями.

Berliner Zeitung напоминает, что, как правило, такие выступления готовятся заранее, поэтому можно предположить, что Шольц не говорил спонтанно. Если кто-то из советников посоветовал ему озвучить то, что он в итоге произнес, то этот человек должен быть уволен. Издание советует канцлеру в следующий раз дважды подумать, прежде чем снова кого-либо публично оскорблять.