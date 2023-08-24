Идея прекратить помощь Украине вызвала аплодисменты на дебатах в США

Первые дебаты претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2024 году получились богатыми на споры и продемонстрировали углубляющийся раскол в рядах партии по вопросу поддержки Украины.

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Во время дебатов на телеканале Fox News ведущий предложил поднять руки тем, кто поддерживает продолжение помощи Киеву. Единственным, кто отказался, стал бизнесмен Вивек Рамасвами. Он назвал "возмутительным тот факт, что американские политики паломничают в Киев", но "не делают этого для своих сограждан", пострадавших от катастрофических пожаров на гавайском острове Мауи. При этом он считает "главной опасностью" военный союз России и Китая. Губернатор штата Флорида Рональд Десантис, который ранее подвергался нападкам "ястребов" за мягкость высказываний по Украине, в этот раз руку поднял, но тут же оговорился, что в случае избрания прекратил бы помощь Киеву, если европейские страны не возьмут на себя большую нагрузку. Он добавил, что не будет "отправлять войска на Украину", а лучше перебросит военных в Мексику для борьбы с наркокартелями.

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"Ястребы" на сцене этим идеям возмущались и пытались давить авторитетом. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в резких выражениях упрекнула Рамасвами за то, что тот выбирает сторону России вместо союзника (Украины). Бизнесмена этот выпад совершенно не смутил, ответ у него, судя по всему, был готов заранее. "Желаю успеха в дальнейшей карьере в советах директоров Lockheed Martin и Raytheon", - парировал 38-летний бизнесмен, намекая на то, что американский ВПК и связанные с ним политики наживаются на конфликтах. Хейли и правда входила в состав совета директоров компании Boeing, которая является подрядчиком Пентагона.

"У вас нет никакого опыта во внешней политике и это видно", - не успокаивалась бывшая постпред.



"Нам не нужен новичок", - поддержал ее бывший вице-президент Майкл Пенс, также ратующий за поддержку Украины.

Если отложить в сторону риторические пируэты претендентов, то для Киева тот факт, что поднявших руку за помощь от США на сцене было большинство, едва ли является серьезным утешением. Настроения консервативных американцев меняются не в его пользу. В соцопросах Десантис и Рамасвами на порядок опережают и Пенса, и Хейли. Идея Десантиса о прекращении помощи вызвала аплодисменты в зале. А Рамасвами американские СМИ называют самой яркой фигурой дебатов. То, как напористо его атаковали представители старой гвардии, только подчеркивает его популярность его подходов.

Тем не менее, все они еще на порядок уступают в соцопросах безусловному фавориту борьбы в рядах Республиканской партии - экс-президенту Дональду Трампу. Тот, видимо подчеркивая свое превосходство над остальными, в дебатах участвовать отказался, но в своем стиле все равно попытался оказаться в центре внимания. Трамп отправился на интервью к бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, которое вышло в эфир в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) одновременно с дебатами. Экс-президент тоже прошелся по политике администрации Джо Байдена в отношении Украины, назвав его "худшим президентом" в истории США. Трамп призвал урегулировать конфликт из-за гибели людей. Он заявил, что Байден "должен вытащить США из вовлеченности" в конфликт на Украине.