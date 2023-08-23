Хорватия передаст Украине пакет военной помощи

Хорватия в скором времени примет решение о передаче Украине пакета военной помощи на сумму €30 млн. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович в ходе выступления на форуме «Крымская платформа» в Киеве. Трансляция велась на Youtube-канале саммита.

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«Мы должны принять решение о предоставлении военной помощи в размере еще €30 млн», — сказал глава хорватского правительства.

Пленкович пообещал, что поддержка Киева Загребом имеет конкретный характер и будет продолжаться в будущем.

«Крым — это Украина. Хорватия вместе с Украиной», — подытожил он.

До этого украинский президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министрами Северной Македонии и Хорватии Димитаром Ковачевским и Андреем Пленковичем военное сотрудничество и поблагодарил премьеров за уже оказанную поддержку.