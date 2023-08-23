В Эстонии могут отправить в отставку премьера Каллас

«Не исключаю, что это может привести к утрате доверия со стороны парламента и к отставке премьер-министра Каллас. Не будем забывать, что главной причиной популярности Каи Каллас за последние полтора года и сильного результата Реформистской партии на парламентских выборах были именно позиции Каллас в отношении России», — сказал депутат парламента от входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.