Экс-президент США Трамп заявил, что пойдёт под арест «с гордостью»
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «с гордостью» пойдёт под арест в штате Джорджия.
Об этом, как пишет РИА Новости, он написал в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что он единственный, кто боролся за чистоту выборов президента в США.
«За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Трамп договорился об освобождении под залог в штате Джорджия.