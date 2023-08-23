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Экс-президент США Трамп заявил, что пойдёт под арест «с гордостью»

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «с гордостью» пойдёт под арест в штате Джорджия.

Трамп заявил, что пойдёт под арест «с гордостью»
© globallookpress.com

Об этом, как пишет РИА Новости, он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что он единственный, кто боролся за чистоту выборов президента в США.

«За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Трамп договорился об освобождении под залог в штате Джорджия.