Трамп заявил, что пойдёт под арест «с гордостью»

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «с гордостью» пойдёт под арест в штате Джорджия.

Об этом, как пишет РИА Новости, он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что он единственный, кто боролся за чистоту выборов президента в США.

«За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии», — говорится в сообщении.