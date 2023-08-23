Си Цзиньпин выступил за ускорение расширения БРИКС

«Мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении», — отметил китайский лидер.