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WSJ: ВСУ сменили тактику, но потери остались большими

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После неудачных танковых атак, остановленных российской обороной, Киев перешел к использованию небольших подразделений, которые идут в пешие атаки на одну позицию за раз, пишет The Wall Street Journal. Газета подчеркивает, что, несмотря на новую тактику, ВСУ понесли большие потери.

ВСУ поставили пехоту во главе атак через минные поля, рассчитывая на поддержку западных танков с тыла. «Сначала мы думали, что сможем взять кулак и ударить их со всей силы, и чуть не сломали руку», - заявил изданию один из бойцов 47-бригады ВСУ. По его словам, хотя бригада накопила опыт в разминировании, бои проходят очень тяжело - «много травм, много новых людей, а времени на подготовку не хватает».

«Вступление в БРИКС - акт освобождения для Саудовской Аравии»

Желание Саудовской Аравии, крупнейшего в мире производителя нефти, вступить в БРИКС, - новый признак стремления страны стать независимым игроком на мировой арене, пишет Le Figaro. Французская газета отмечает, что ранее это уже подтвердил отказ саудитов осуждать Москву на фоне украинского кризиса.

Под руководством наследного принца Мухаммеда ибн Салмана (он фактически управляет страной, его король-отец стар и болен), «саудиты не откажутся от своего стратегического партнерства с США и не будут играть в неприсоединение, вступив в БРИКС, а, скорее, увеличат свою автономию от Вашингтона за счет диверсификации союзников», считает бывший посол Франции в Эр-Рияде Бертран Безансено. По его мнению, власти Саудовской Аравии понимают, что все еще зависят от американского зонтика безопасности. Однако в то же время они обнаружили, что США сегодня слабее, поэтому параллельно развивают нефтяное сотрудничество с Россией, а Китай делают своим основным торговым партнером. Для Мухаммеда бен Салмана вступление страны в БРИКС подтвердило бы ее новый статус независимой державы и стало бы «актом освобождения» от любой гегемонии.

«Санкции против России подошли к пределу»

С начала украинского кризиса Европа последовала за США и ввела серию жестких санкций против России. Теперь западные СМИ сообщают, что побочные эффекты санкций спровоцировали высокую инфляцию в Европе. В Европе все больше начинают бояться проблем, вызванных санкциями, пишет китайское издание «Жэньминь жибао».

Немецкий депутат Уве Шульц ранее заявил, что Германия, крупнейшая экономика ЕС, сталкивается с продолжающимся экономическим спадом и «деиндустриализацией» из-за влияния санкционной политики. Стефан Вольф, президент Союза работодателей немецкой металлургической и электротехнической промышленности, также считает, что немецкая экономика больше не конкурентоспособна и, как ожидается, впадет в рецессию во второй половине этого года.

Британская газета Financial Times выяснила, что 176 крупных европейских предприятий сократили активы и потеряли более ста миллиардов евро из-за сокращения, продажи или закрытия своего бизнеса в России. Чжан Цзянь, вице-президент и научный сотрудник Китайского института современных международных отношений, заявил, что Германия, Италия и другие европейские страны страдают от потери дешевого российского природного газа и вынуждены закупать более дорогую энергию у других стран, что приводит к постоянному росту производственных затрат.

«БРИКС формирует новый мир»

Группа БРИКС создает новое устройство мира, пишет иорданское издание Al Anbat. Установление нового мирового порядка не является прецедентом в истории, отмечает портал. С конца Второй мировой войны в 1945 году миропорядок формировался под влиянием Западного блока во главе с США и Восточного, лидером которого был СССР. После распада Советского Союза Восточный блок исчез и возник однополярный мир, подчеркивает издание.

Однако со временем крупные игроки, оказавшиеся за пределами этого единственного полюса, начали выдвигать собственные экономические инициативы, а затем и вовсе захотели побороться за создание нового мирового порядка. Развивающиеся страны объединились, создав группу БРИКС. Этот блок имеет наибольший объем совокупного ВВП, а на его членов приходится 40 процентов мирового населения. Присоединиться к БРИКС, по официальным и неофициальным данным, хотят около 40 стран. По версии Al Anbat, с помощью БРИКС мир начал двигаться к новой глобальной финансовой системе, которая не будет зависеть от одной валюты, одного металла или одной системы международных переводов вроде SWIFT.

Саркози пообещал ответить на угрозы посла Украины генпрокурором

Бывший президент Франции Николя Саркози решил не отвечать на критику со стороны украинского посла Вадима Омельченко сразу. Экс-глава государства заявил Ouest-France, что сделает это позже.