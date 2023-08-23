США намерены отслеживать движение судов по всему миру

Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США объявило о поиске подрядчика, который будет предоставлять информацию по международному движению судов, а также реестры их заходов в порты. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. По мнению авторов инициативы, это позволит выявлять «угрозы» нацбезопасности и внешней политике страны.