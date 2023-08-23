Неизвестные спилили камеры на границе Литвы и Белоруссии

Представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что неизвестные спилили два пограничных столба с видеокамерами, которые находились на территории Литвы, передает ТАСС.

«Два человека незаконно пересекли границу, спилили столбы и удалились», — сказал он.

В погранохране заявили, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы, никаких прорех на границе не возникло. Также Мишутис отметил, что территория, где произошло нарушение, находилась под наблюдением систем видеоконтроля, находящихся рядом.

21 августа Министерство иностранных дел Белоруссии призвало литовскую сторону отказаться от закрытия пропускных пунктов «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус», расположенных на границе двух государств.