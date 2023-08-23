Неисправность у входившего в Босфор танкера устранили

"Благодаря работам, проведенным в координации с нашим центром, неисправность танкера Guanyin устранена, он в сопровождении капитана-лоцмана и двух буксиров безопасно стал на якорь у стоянки для судов Тюркэли. Судоходство в проливе Босфор в северном и южном направлениях открывается с 11:20", - говорится в сообщении.