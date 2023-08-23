В Южной Осетии заявили о желании вступить в Союзное государство

Южная Осетия хотела бы присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии и рассчитывает на признание республики Минском. Об этом заявил РИА Новости государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов.

«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов», - пояснил Гобозов.

По его словам, для республики важно признание Белоруссией, так как это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для Южной Осетии.

При этом государственный советник президента Южной Осетии выразил уверенность, что рано или поздно белорусский лидер Александр Лукашенко поймет выгоду для Минска в признании суверенитета Цхинвала.

Напомним, что в августе 2008 года обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику, привели к ответным действиям Москвы и операции по «принуждению Грузии к миру». Операция завершилась признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.