«Жизни русских важны»: Ларс фон Триер обратился к Зеленскому
Знаменитый датский режиссер независимого кино Лар фон Триер во вторник, 22 августа, обратился к президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, а также к премьер-министру Дании Метте Фредериксен.
— Госпожа Фредериксен, которая вчера, как влюбленная по уши, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств, ухмыляясь до ушей. Жизни русских также важны! — написал Ларс фон Триер в одной из своих социальных сетей.
Таким образом культовый режиссер отреагировал передачу Данией украинской армии истребителей F-16.
18 августа правительство США одобрило передачу истребителей F-16 из Дании и Нидерландов на вооружение украинской армии. Самолеты отправят на Украину после того, как пилоты пройдут военную подготовку.
Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки американских истребителей F-16 не помогут украинской армии, которая несет колоссальные потери. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не осознает, что все эти самолеты будут уничтожены за месяц.