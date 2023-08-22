Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Известный певец Тото Кутуньо скончался в Италии на 81-м году жизни, рассказал менеджер артиста Данило Манкузо. Об этом пишет РБК.
«После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже», - уточнил Манкузо.
По данным телеканала, Кутуньо умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его ранее госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в 2012 году певцу диагностировали рак простаты. Кутуньо перенес сложную операцию, длительный курс химотерапии. Ему удалось победить болезнь.
В начале 2023 года его самочувствие ухудшилось, он был госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане. Врачи предпринимали значительные усилия, чтобы спасти жизнь знаменитого певца.
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