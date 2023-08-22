Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Известный певец Тото Кутуньо скончался в Италии на 81-м году жизни, рассказал менеджер артиста Данило Манкузо. Об этом пишет РБК.

«После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже», - уточнил Манкузо.

По данным телеканала, Кутуньо умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его ранее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в 2012 году певцу диагностировали рак простаты. Кутуньо перенес сложную операцию, длительный курс химотерапии. Ему удалось победить болезнь.