Варшава и Берлин продолжают ссориться. По мнению части аналитиков, разлад между Польшей и Германией показывает уязвимость Евросоюза. Представитель польского МИДа, например, считает, что Берлин желает навязать Варшаве свою волю. Такими словами он выразил возмущение по поводу серии мероприятий, предпринятых Берлином. Он считает, что они направлены против интересов Варшавы. О данном факте сообщает русскоязычной аудитории издание “ВЗГЛЯД”.

До выборов в польский парламент осталось меньше двух месяцев. По мере приближения даты голосования речи правящей партии “Право и справедливость” (ПиС) всё больше смещается к позиционированию Польши в качестве осаждённой крепости. Теперь ей обвиняются не только Россия, но и Германия. Это, скорее всего, связано с тем, что наиболее популярная оппозиционная партия имеет пронемецкие позиции. Соответственно, таким образом “Право и справедливость” пытается снизить её рейтинг.

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Повод для начала антинемецкой кампании в Польше предоставили сами граждане Федеративной Республики Германия. В начале августа Манфред Вебер (Политик этого государства, лидер фракции Европейской народной партии в парламенте ЕС) очень нехорошо высказался о партии “Право и справедливость”. Он назвал её врагом, с которым надо бороться. Евродепутат отнес “Право и справедливость” к числу партий, не уважающих принцип верховенства закона. Реакция правящих кругов Республики Польша оказалась очень жёсткой.

Иоанна Боровяк (Народный избранник от “Права и справедливости”) считает, что наличествует опасная попытка повлиять на польские выборы. Она полагает, что Манфреду Веберу не стоило говорить о борьбе с “Правом и справедливостью” и тем самым пробуждать тяжелые воспоминания из истории польского народа. Если Манфреду Веберу есть что заявить о верховенстве закона, пусть он расскажет собственным гражданам о военных репарациях.