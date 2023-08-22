«Чем шире число его членов, тем сильнее они могут претендовать на коллективный голос, и тем больше Китай как крупнейшая экономика будет претендовать на лидерство и представительство развивающегося мира», — сказал Сун, его слова передает CNN.

Западу, может еще больше подтолкнуть его к превращению в антизападный блок. По словам аналитика из Бангалора Маноджа Кевалрамани, если БРИКС будет расширяться, а страны будут заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, они также поймут, что изоляция России больше не сможет им помочь.