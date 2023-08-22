Бербок заявила о потребности Украины в средствах для преодоления минных полей

Украина обозначила потребность в средствах для преодоления минных полей, и на Западе уже обсуждают такую помощь. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Берлине после встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

"Вопрос в том, как преодолеть эту заминированную территорию", - сказала она.

По ее словам, в нынешних условиях "при нахождении под постоянным обстрелом невозможно обезвреживать мины в таком количестве".

"Мы сейчас ведем дискуссии о том, как можем выполнить такое желание [Киева], - не только в Германии, но и вместе с другими партнерами". Она полагает, что "речь идет о праве Украины на самооборону".

Как 20 июля писала британская газета Financial Times, минные заграждения, установленные российскими войсками, стали самым сложным препятствием на пути ВСУ после начала украинского наступления.