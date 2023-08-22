СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма

Немецкое издание Stern опубликовало фрагменты электронных писем, которые ставят под сомнение показания канцлера Германии Олафа Шольца по делу Cum-Ex о присвоении государственных средств.

В 2018 году немецкие СМИ обратили внимание на налоговые схемы Cum-Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В частности, в дату объявления дивидендов мошенники перемещали акции с («cum») и без («ex») прав на дивиденды, присваивая часть средств, передает РИА «Новости».

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В 2016 году, когда Шольц был бургомистром и главой партии социал-демократов (СДПГ) в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 млн евро, которые банк получил в результате налоговой схемы за 2009 год, однако по непонятным причинам инспекция не соблюла исковую давность. Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров упомянутого банка. Он также заявил следственному комитету, что «не помнит» содержания беседы, но подтвердил, что она была, ссылаясь на свой календарь.

Однако теперь корректность слов Шольца о встрече может быть поставлена под сомнение.

Издание Stern опубликовало фрагменты письма главы офиса Шольца времен его руководства Гамбургом Жанетт Швамбергер от апреля 2021 года.

«Меня это раздражает. Я никогда не видела никакой запланированной встречи с Олеариусом в календаре за ноябрь 2017 года. Не было никакой запланированной встречи и в октябре 2017 года. Все это странно», – писала Швамбергер доверенному лицу Шольца Вольфгангу Шмидту, который сейчас возглавляет администрацию канцлера.

Шмидт ответил Швамбергер, что «встреча была запланирована на ноябрь 2017 года».

«Я помню, что мы это видели», – добавил он.